Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta Taksiciye Bıçaklı Saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta bindiği taksinin şoförüne bıçakla saldırıp aracını gasbederek kaçtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta bindiği taksinin şoförüne bıçakla saldırıp aracını gasbederek kaçtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Ş.U, Mende köyü yakınlarındaki bir eğlence mekanı çıkışı S.Ö'nün kullandığı 64 T 0126 plakalı taksiye bindi.

Şehir merkezine gideceğini belirten Ş.U, para çekmek için aracı bankamatik önünde durdurdu.

Taksiye döndüğünde hesabında para olmadığını iddia eden müşteri ile şoför arasında tartışma çıktı.

Ş.U'nun, yanında bulunan bıçakla saldırmaya çalışması üzerine S.Ö, aracından inerek kaçtı.

Şüphelinin taksiyle uzaklaştığını gören taksici, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Polis, plakası sökülen taksinin Atapark'a gittiğini tespit etti.

Burada tartıştığı bir kafe işletmecisine de sopayla saldırma girişiminde bulunan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uşak 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

Bakmadan Geçme

Sandık Kokusu Metin Akdülger neden ayrıldı? #128250 İstanbul'un Fethi otobüsler ücretsiz mi 2024? #129300 29 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Survivor Yunus Emre elendi mi? #129300 29 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 29 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 29 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 29 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! #128220 29 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 29 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 AUZEF Çoçuk Gelişimi Bölümü kapatıldı mı, kapanacak mı? #129300
Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title