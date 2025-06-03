Uşak'ta Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Uşak'ta Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı
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Uşak-Gediz kara yolunda yaşanan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil takla attı. Sürücü ve 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen M.T. (78) yönetimindeki 45 AAY 180 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Z.K. (51) ve S.K. (12) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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