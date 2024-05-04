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Uşak'ta Tabancayla Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Uşak'ın Durak Mahallesi'nde bir kişi tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Uşak'ta tabancayla vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi Sokak'ta bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Ağır yaralı olduğu belirlenen M.E. (28) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uşak Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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