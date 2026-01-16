Haberler

Uşak'ta sosyal medya hesaplarında silah teşhiri yapan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Uşak'ta sosyal medya hesaplarından silah teşhiri yapan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü operasyonunda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Uşak'ta, sosyal medya hesaplarından silah teşhiri yapan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sosyal medya hasaplarından silah teşhirinde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen 2 eve baskın yaptı.

Evlerdeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör ve 263 mermi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

