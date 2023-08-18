Uşak'ta Son 23 Yılın En Yüksek Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Uşak'ta kent merkezinde dün termometreler 40,7 dereceyi göstererek son 23 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Uşak Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni rekorun 17 Ağustos 2023 tarihinde kırıldığı belirtildi.

Uşak'ta kent merkezinde dün termometreler 40,7 dereceyi göstererek son 23 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Uşak Meteoroloji Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar Uşak merkez sıcaklık rekoru 29 Temmuz 2000 tarihinde 40,2 derece olarak ölçülmüştü. 17 Ağustos 2023 tarihinde ilimiz merkezinde 40,7 ile yeni rekor ölçülmüş oldu."

Meteoroloji Müdürlüğü'nden açıklanan tabloda kentteki en yüksek sıcaklığın ise 41,6 derece ile Eşme ilçesi Delibaşlı köyünde ölçüldüğü belirtildi.