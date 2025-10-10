Uşak'ta Sokak Hayvanları İçin Yeni Çip Takma Projesi

Uşak Valisi Naci Aktaş, sahiplenilmesine rağmen resmi işlemleri yapılmayan köylerdeki 850 köpeğe çip takıldığını söyledi.

Aktaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, geçen ay polis ve jandarma bölgesinde gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kent genelinde bu dönemde 337 olay meydana geldiğini aktaran Aktaş, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,7, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 77,8 olduğunu belirtti.

Polis ve jandarma bölgesinde yürütülen çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 130 hükümlünün yakalandığını belirten Aktaş, ekiplerin denetimlerinin aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadelede operasyonların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Aktaş, eylül ayında 72 operasyon gerçekleştirildiğini ve gözaltına alınanlardan 24'ünün tutuklandığını ifade etti.

Trafik ekiplerince bu dönemde 57 bin 461 aracın denetlendiğini aktaran Aktaş, 9 bin 110 araca da işlem yapıldığını belirtti.

Kent genelinde sokak hayvanlarıyla da ilgili çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Aktaş, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 60 dönümlük alana doğal yaşam alanı inşa ettiklerini aktardı.

Bu alanın hayvanların yaşına, ırkına ve cinsine göre alanlara ayrıldığını, günlük 1 ton kapasiteli mama makinesi aldıklarını söyleyen Aktaş, toplanan gıda atıklarının mamaya dönüştürülerek buradaki hayvanlara verildiğini belirtti.

Yapılan çalışmalarda kent genelinde 5 bin sokak köpeğinin bulunduğunu tespit ettiklerini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"1 Mart'tan bu yana 3 bin 750 sahipsiz köpek sokaklardan toplandı. Bu topladığımız hayvanların 1600'ünü kısırlaştırdık, 1600'üne aşı yaptık. 175 köpek sahiplendirildi. Topladığımız hayvanların hiçbirine ötenazi yapmadık. Sıfır ötenazi. Bunun haricinde köylerde fiiliyatta sahipli olup, resmiyete sahibi olmayan köpekleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce tespit ettik. Bu şekilde tespit ettiğimiz 850 köpeğe çip takarak resmi anlamda sahiplendirdik. Bugün itibariyle kent genelinde yüzde 93 oranında toplama, çiplendirme ve sahiplendirme işlemleri yapıldı. İl genelinde 500 ile 1000 arasında sahipsiz sokak köpeği kaldığını değerlendiriyoruz. İnşallah onu da yüzde 100'e ulaştıracağız. İnanıyorum ki, yıl sonuna kadar bu konu ilimizin gündeminden kalkacak."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç da katıldı.