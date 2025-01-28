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Uşak'ta Silahlı Saldırı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Silahlı Saldırı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Emirhan Karahan, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta Emrah Karahan idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araca ateş açıldı.

Hafif ticari araçtaki sürücünün oğlu Emirhan Karahan (12) vücuduna mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Emirhan Karahan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından Karahan'ın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Işık Çakır Sultan Cemevi'ne getirildi.

Karahan'ın tabutuna sarılan anne Nilüfer ve baba Emrah Karahan ile yakınları gözyaşı döktü.

Tabutuna Türk bayrağı örtülen Karahan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çevreköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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