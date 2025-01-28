Uşak'ta Silahlı Saldırı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta E.K. yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araca ateş açıldı.

Hafif ticari araçtaki sürücünün oğlu 12 yaşındaki Emirhan K. saldırıda vücuduna mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Emirhan K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yürütülen konuya ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.