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Uşak'ta Silahlı Saldırı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Silahlı Saldırı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta bir hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda, araçta bulunan 12 yaşındaki Emirhan K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştır. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta E.K. yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araca ateş açıldı.

Hafif ticari araçtaki sürücünün oğlu 12 yaşındaki Emirhan K. saldırıda vücuduna mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Emirhan K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yürütülen konuya ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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