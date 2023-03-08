Uşak'ta silahlı kavgada vücuduna saçma isabet eden 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Uşak'ta çıkan silahlı kavgada evinin balkonundan ateş eden bir kişi gözaltına alındı. Uşak'ta çıkan silahlı kavgada evinin balkonundan ateş eden bir kişi gözaltına alındı. Dikilitaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ne minibüsle gelen bir grup tarafından tüfek ve tabancayla evine ateş açılan B.Ş, balkondan tüfekle karşılık verdi. Olay sırasında çevrede bulunan ve vücutlarına saçma isabet eden M.Y, R.B, F.K, M.S. ve F.K. hafif şekilde yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren grup, minibüsle olay yerinden kaçtı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan yara almadan kurtulan ev sahibi B.Ş, gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Dikilitaş Mahallesi Kıbrıs Uşak Güncel Haberler

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