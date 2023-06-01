Uşak'ta silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
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Uşak'ta akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak'ta akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Uşak- İzmir kara yolundaki akaryakıt istasyonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P. ve M.P. tabancayla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olaya karışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan 1 zanlının da yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel