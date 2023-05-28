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Uşak'ta Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Uşak'ta Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir masaj salonunda Özay K, iş yeri sahibi M.O. ve N.Ö arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Ö tabancayla Özay K'yı vurdu, iş yeri sahibi M.O'yu da bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özay K, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. M.O. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir masaj salonunda Özay K, iş yeri sahibi M.O. ve N.Ö arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Ö tabancayla Özay K'yı vurdu, iş yeri sahibi M.O'yu da bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özay K, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. M.O. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dikilitaş Mahallesi Uşak Güncel Haberler

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