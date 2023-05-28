Uşak'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir masaj salonunda meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu N.Ö. tabancayla Özay K'yı vurdu, iş yeri sahibi M.O'yu da bıçakla yaraladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir masaj salonunda Özay K, iş yeri sahibi M.O. ve N.Ö arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Ö. tabancayla Özay K'yı vurdu, iş yeri sahibi M.O'yu da bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özay K, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye karşın hayatını kaybetti. M.O. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli N.Ö. polis ekiplerince Sarayaltı Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.