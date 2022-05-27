Uşak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler

Uşak'ın Banaz ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

E.B. (53) yönetimindeki 35 KB 9177 plakalı otomobil, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Büyükoturak köyü yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı.

Otomobili sağa park eden E.B, araçtan indi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, alev alan otomobile müdahale etti.

Yangın söndürülürken, otomobil, kullanılamaz hale geldi.