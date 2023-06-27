Üye Girişi
Haberler
Uşak'ta Şehitlik Ziyareti Yapıldı

Uşak'ta Şehitlik Ziyareti Yapıldı

Güncel Haberler

Uşak'ta Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla protokol üyelerinin katılımıyla Şekerevleri Şehitliği'na düzenlenen ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Uşak'ta Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla protokol üyelerinin katılımıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

Şekerevleri Şehitliği'na düzenlenen ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretine Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Kurban Bayramı Uşak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title