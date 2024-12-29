Uşak'ta Şehir Merkezinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
Uşak'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde de etkisini sürdürüyor. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, karla kaplanan araçlar dikkat çekiyor. Kent sakinleri, Atapark'ta kar topu oynayıp kardan adam yapıyor.
Uşak'ta kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.
Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde de etkisini sürdürüyor.
Kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü, araçlar karla kaplandı.
Bazı kent sakinleri, şehir merkezindeki Atapark'ta kardan adam yapıp kar topu oynadı.
Karayolları, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel