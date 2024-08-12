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Uşak'ta Sarımsak Yüklü Minibüs Takla Attı, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen bir minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Minibüsün çarptığı trafik uyarı levhaları ve aydınlatma direği yola devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Uşak'ta takla atan sarımsak yüklü minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak- İzmir kara yolunda ilerleyen Abdülkerim Çakmak (27) yönetimindeki 06 AC 236 plakalı minibüs, Gediz Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Minibüsün çarptığı trafik uyarı levhaları ve aydınlatma direği yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakmak'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, temizleme çalışmalarının ardından açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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