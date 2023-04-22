Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Binbay (59) idaresindeki 64 LE 593 plakalı otomobil, Bozköy ile Karacahisar köyleri arasındaki yolda şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Binbay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Binbay'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki morga gönderildi.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel