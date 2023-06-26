Uşak'ta Saman Paketleme Makinesi Kazası

Uşak'ın Eşme ilçesinde saman paketleme makinesine sıkışan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Eşme Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.