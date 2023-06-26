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Uşak'ta Saman Paketleme Makinesi Kazası

Uşak'ta Saman Paketleme Makinesi Kazası

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Uşak'ın Eşme ilçesinde saman paketleme makinesine sıkışan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Eşme Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde kolu saman paketleme makinesine sıkışması sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Saraycık köyünde tarlada saman paketleme işi yapan E.Y'nin (57) üzerindeki yeleğin makineye dolanması sonucu kolu makineye sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kolundan yaralanan E.Y, ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Jandarma Eşme Uşak Güncel Haberler

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