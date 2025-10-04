Haberler

Uşak'ta Saman Deposunda Çıkan Yangın Evi ve Aracı Hasar Verdi

Uşak'ta Saman Deposunda Çıkan Yangın Evi ve Aracı Hasar Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Sorkun köyünde bir saman deposunda çıkan yangın, bitişiğindeki eve ve park halindeki otomobile sıçrayarak hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta saman deposunda başlayıp, bitişiğindeki eve ve park halindeki otomobile sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Sorkun köyünde İ.Ü'ye ait saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler saman deposunun bitişiğindeki aynı kişiye ait tek katlı evin çatısına ve park halindeki otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında evde ve otomobilde hasar oluştu, depodaki yaklaşık 250 paket saman yandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler! Netanyahu'ya da net emri var

Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'da Arda Güler krizi! Ortalık fena karıştı

Barcelona'da "Arda" krizi! Ortalık fena karıştı
Vatandaşı böyle kandırıyorlar: Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı

Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.