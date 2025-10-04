Uşak'ta Saman Deposunda Çıkan Yangın Evi ve Aracı Hasar Verdi

Uşak'ta saman deposunda başlayıp, bitişiğindeki eve ve park halindeki otomobile sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Sorkun köyünde İ.Ü'ye ait saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler saman deposunun bitişiğindeki aynı kişiye ait tek katlı evin çatısına ve park halindeki otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında evde ve otomobilde hasar oluştu, depodaki yaklaşık 250 paket saman yandı.