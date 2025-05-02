Uşak'ta Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sonrası bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Sivaslı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından bastıran dolu sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Dolunun etkili olduğu bölgelerde Sivaslı Belediyesi ekipleri temizleme çalışması yaptı. Sivaslı Belediyesi'nin iş makineleriyle temizlediği yolların kenarlarında dolu yığınları oluştu.

Öte yandan, bazı tarlalarda bulunan ürünler zarar gördü.

Haber : İnan YAMAN / UŞAK,