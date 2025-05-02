Uşak'ta Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Uşak'ta Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Dolu sebebiyle bazı tarlalarda ürünler zarar gördü ve belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sonrası bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Sivaslı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından bastıran dolu sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Dolunun etkili olduğu bölgelerde Sivaslı Belediyesi ekipleri temizleme çalışması yaptı. Sivaslı Belediyesi'nin iş makineleriyle temizlediği yolların kenarlarında dolu yığınları oluştu.

Öte yandan, bazı tarlalarda bulunan ürünler zarar gördü.

Haber : İnan YAMAN / UŞAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.