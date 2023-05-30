Uşak'ta Sağanak Etkili Oldu
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Uşak'ta kent merkezinde yer yer etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, bazı evlerin bodrumları su bastı. Uşak-Denizli kara yolunda aksama meydana geldi. Uşak Belediyesi ekipleri birikintilerin olduğu noktalarda su tahliyesi yaptı.
Uşak'ta kent merkezinde yer yer etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı evlerin bodrumlarını su bastı.
Sağanak nedeniyle Uşak- Denizli kara yolunda yer yer aksama meydana geldi, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.
Sağanağın etkili olduğu bölgelere Uşak Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Ekipler, birikintilerin oluştuğu noktalarda su tahliyesi yaptı.