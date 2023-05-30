Uşak'ta Sağanak Etkili Oldu

Uşak'ta kent merkezinde yer yer etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, bazı evlerin bodrumları su bastı. Uşak-Denizli kara yolunda aksama meydana geldi. Uşak Belediyesi ekipleri birikintilerin olduğu noktalarda su tahliyesi yaptı.