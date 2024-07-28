Uşak'ta Refüje Çarparak Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
Uşak'ta Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak devrildi ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Uşak'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kuzey Çevre Yolu'nda ilerleyen Ü.S. (44) yönetimindeki 64 AC 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.
Kazanın etkisiyle devrilen otomobil daha sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki H.Y. (17), H.S. (24), İ.A. (16), M.E.T. (15) ve H.A. (15) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.