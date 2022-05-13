Uşak'ta protokol üyeleri ve öğrenciler çöp topladı
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta protokol üyeleri, jandarma ekipleri ve öğrenciler, Karaağaç Göleti çevresinde çöp topladı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta protokol üyeleri, jandarma ekipleri ve öğrenciler, Karaağaç Göleti çevresinde çöp topladı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında gölet çevresinde etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Vali Vekili Muammer Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin katıldı.
Minik öğrencilerle çöp toplayan protokol üyeleri onlara çevre temizliğinin önemini anlattı.
Çöp toplama işleminin bitmesinin ardından öğrencilere protokol üyelerince çeşitli hediyeler takdim edildi.
AA / Mehmet Çalık - Güncel