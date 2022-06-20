Uşak'ta polis ekiplerine ateş edilen otomobildeki 4 kişi tutuklandı - Haberler

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Uşak'ta polis ekiplerine ateş edilen otomobildeki 4 kişi tutuklandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta polis ekiplerine ateş edilen otomobildeki 4 kişi tutuklandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, dur ihtarına uymayan ve otomobille kaçarken polis ekiplerine tabancayla ateş eden 4 şüpheli yakalandı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, dur ihtarına uymayan ve otomobille kaçarken polis ekiplerine tabancayla ateş eden 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

Ekipler, sürücüsünün ihtara uymayarak kaçmaya çalıştığı otomobili takip etti. Bu sırada otomobilden polis araçlarına doğru tabancayla ateş edildi.

Polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçta, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 840 hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Sivaslı Uşak Güncel Haberler

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