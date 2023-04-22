Uşak'ta Parkinson hastası karısını öldüren kişi intihar etti

Uşak'ın Eşme ilçesinde Parkinson hastası karısını öldüren kişi aynı tüfekle intihar etti.

Uşak'ın Eşme ilçesinde Parkinson hastası karısını öldüren kişi aynı tüfekle intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Poslu köyünde ikamet eden Alattin Mandal (55) Parkinson hastası yatalak eşi Ayşe Mandal'ı (52) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Alattin Mandal ardından aynı tüfekle intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Mandal çiftinin cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.