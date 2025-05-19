Uşak'ta Park Halindeki TIR Yangın Çıkardı

Uşak'ta Park Halindeki TIR Yangın Çıkardı
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Uşak'ta park halindeki bir TIR'da çıkan yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

UŞAK'ta park halindeki bir TIR, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı İkisaray köyü yakınlarında meydana geldi. Bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 64 FM 242 plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan yangında TIR alev topuna dönüşürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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