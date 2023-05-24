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Uşak'ta park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Uşak'ta park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Güncel Haberler

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Gül Ahmet Arslan (22) idaresindeki 06 CYB 82 plakalı otomobil, İzmir- Ankara kara yolunda park halinde bulunan 42 CGJ 86 plakalı kamyona çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Arslan, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Emniyete götürülen kamyon sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel

Ankara Banaz Uşak Güncel Haberler

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