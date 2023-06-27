Uşak'ta park halindeki araçlara çarpan tır sürücüsü gözaltına alındı

Uşak'ta park halindeki araçlara çarptıktan sonra polislerin "dur" ihtarına uymayan tır sürücüsü gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 14 bin 966 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 8 ay el konuldu.