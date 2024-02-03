Uşak'ta Panelvan Minibüse ve Yayaya Çarptı: 4 Yaralı

Uşak'ta panelvanın park halindeki minibüse ve yayaya çarptığı kazada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Mahallesi Ova Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 64 ACA 905 plakalı panelvan, kontrolden çıkarak park halindeki 64 ACH 507 plakalı minibüse çarptı.

Panelvan daha sonra kaldırımda yürüyen M.T.'ye (26) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yaya ile panelvanda yolcu olarak bulunan S.H. (17), E.H. (19) ve S.M. (22) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası araçtan inerek kaçan panelvan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.