Uşak'ta Panelvan Çocuğa Çarptı, Hayatını Kaybetti
Uşak'ın Karaağaç Mahallesi'nde panelvanın çarptığı 4 yaşındaki Yasemin Gülcan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.
Uşak'ta panelvanın çarptığı 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Karaağaç Mahallesi İkinci Kerte Sokak'ta İ.E.E.G. (29) yönetimindeki 64 AEB 814 plakalı panelvan, 4 yaşındaki Yasemin Gülcan'a çarptı.
Ağır yaralanan Gülcan, yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Gülcan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından hastaneye giden sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.