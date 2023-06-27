Uşak'ta Özel Kolejin Çatısında Yangın
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Uşak'ta özel bir kolejin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Uşak'ta özel bir kolejin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karakuyu Mahallesi'ndeki özel bir kolejin çatısında tabela işleri için kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri ile Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel