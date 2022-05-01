Uşak'ta özel bir anaokulunda 2 çocuğu darbettiği iddia edilen okul çalışanı tutuklandı - Haberler

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Uşak'ta özel bir anaokulunda 2 çocuğu darbettiği iddia edilen okul çalışanı tutuklandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta özel bir anaokulunda 2 çocuğu darbettiği iddia edilen okul çalışanı tutuklandı

Uşak'ta özel bir anaokulunda biri otizmli iki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan yardımcı öğretmen tutuklandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta özel bir anaokulunda biri otizmli iki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan yardımcı öğretmen tutuklandı.

S.K. ve M.K. çifti, kent merkezindeki özel bir anaokuluna gönderdikleri 3 yaşındaki otizmli çocukları R.M.K'nin 22 Nisan'da okuldan geldiğinde vücudunda morluklar olduğunu gördü.

Çocuklarının anaokulunda darbedildiğini düşünen aile, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince, aynı anaokulundaki 3 yaşındaki bir başka çocuğun da darbedildiği belirlendi.

Çocukları darbettiği gerekçesiyle anaokulunda yardımcı öğretmen olarak çalışan 19 yaşındaki S.C. gözaltına alındı.

S.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan gözaltına alınan S.C'nin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Polis Merkezi, Cumhuriyet, Nisan, Uşak, Güncel, Haberler

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