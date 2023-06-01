Uşak'ta Otomobille Motosikletin Karıştığı Kaza Kameralara Yansıdı

Uşak'ta hatalı geçiş yapan motosikletin bir otomobille çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Meydana gelen kaza ise çevredeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Uşak'ta hatalı geçiş yapan motosikletin bir otomobille çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Meydana gelen kaza ise çevredeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Uşak'ın en işlek meydan olan Atapark'ta Atatürk Meydanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; B.Ş. (20) idaresindeki 64 ACG 521 plakalı motosikletle aynı yönde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 64 AY 090lakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yolda yaklaşık 10 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. Öte yandan meydana gelen kaza anbean bir işletmenin kamerasına yansırken motosiklet sürücüsünün dar alanda hatalı sollama yaptığı kameralara yansıdı. - UŞAK