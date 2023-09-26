Uşak'ın Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosikletteki çift ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletteki çift ağır yaralandı.

Kuzey Çevre Yolu'nda ilerleyen O.Ç. (22) yönetimindeki 64 ACM 121 plakalı otomobil, Akse Çamlığı yakınlarında tali yoldan çıkan İ.O. (54) kontrolündeki 64 ACV 847 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü İ.O. ve eşi N.O. (50) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İ.O. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, N.O. ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü O.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.