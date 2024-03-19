Uşak'ta Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletin sollama yaparken otomobille çarpıştığı anlar kaydedildi. Motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi olmadığı belirlendi.
Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Bir Eylül Sanayi Sitesi Yedinci Site Sokak'ta ilerleyen U.A.Y. (16) yönetimindeki 64 SD 889 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ö.F.Ç. (26) idaresindeki 64 KN 200 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, motosikletin sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen otomobili fark ettiği ve manevra yapmaya çalıştığı sırada otomobille çarpıştığı görüldü.
Öte yandan, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi olmadığı öğrenildi.