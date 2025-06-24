Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda ilerleyen Önder P. (23) yönetimindeki 64 AEF 313 plakalı motosiklet, Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak kesişiminde Y.S. (19) idaresindeki 64 NK 789 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Önder P, ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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