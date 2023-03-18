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Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Banaz'dan Uşak istikametine seyir halinde olan Z.Ö. (41) idaresindeki 64 ACG 941 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden ve Derbent köyü kavşağında dönmek için yavaşlayan Y.Ş. (57) idaresindeki 64 FN 359 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Z.Ö, sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Z.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle trafik akışı bir süre tek şeritten devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

Derbent Banaz Uşak Güncel Haberler

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