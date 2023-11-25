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Uşak'ta Otomobilinde Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yapılan arama çalışmasında 100 gram Metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli F.G. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.