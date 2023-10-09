Uşak'ta Otomobilinde Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yapılan arama sonucunda uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak'ta otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan arama çalışmasında 87 gram metamfetamin, 15 adet farklı ebatlarda A4 Bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan C.E. ekiplerce göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK