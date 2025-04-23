Uşak'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 58 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Yeleğen beldesi Yıldırımlar Mahallesi yakınlarında, H.A (61) yönetimindeki 64 EU 921 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen H.G (58) idaresindeki 64 ACT 066 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan H.G. ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel