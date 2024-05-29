Uşak'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Uşak-Gediz kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen H.Ç. idaresindeki 64 AG 484 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Bulut'a (70) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Bulut'un cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü H.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.