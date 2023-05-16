Uşak'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Uşak'ta otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Uşak'ta otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu'nda seyreden R.Ö'nün (38) kullandığı 64 BL 327 plakalı otomobil, Huzur Park mevkisinde, yolda arkadaşıyla oyun oynayan U.T'ye (6) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ekipler, sürücü R.Ö'yü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel