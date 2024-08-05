Uşak'ta Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Uşak'ta park halindeki bir tırın dorsesine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta otomobilin park halindeki tırın dorsesine çarpması soncu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
E.K. (29) idaresindeki 64 ABP 665 plakalı otomobil, Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda park halindeki 64 ACL 451 plakalı tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobildeki Gökhan Yeter'in (40) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.