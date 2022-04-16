Otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi
AA - Mehmet Çalık - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Uşak'ta, yedek tekerin içerisinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.
Uşak'ta, yedek tekerin içerisinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak-İzmir kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada, aracın bagajındaki yedek tekerin içerisine gizlenmiş uyuşturucu özelliği olan 1386 hap ele geçirildi.
Otomobildeki 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.