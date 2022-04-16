Otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi

AA - Mehmet Çalık - Güncel
 - Güncelleme:

Uşak'ta, yedek tekerin içerisinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.

Uşak'ta, yedek tekerin içerisinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak-İzmir kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, aracın bagajındaki yedek tekerin içerisine gizlenmiş uyuşturucu özelliği olan 1386 hap ele geçirildi.

Otomobildeki 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi

Otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi

Otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi

Otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi

Otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi

Otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi

Otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi

Otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title