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Uşak'ta Otomobil Tarlaya Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

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Uşak'ın Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Uşak'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güney Çevre Yolu'nda ilerleyen H.E. (19) yönetimindeki 64 ACB 229 plakalı otomobil, Ovademirler köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçip tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki E.A. (19) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uşak Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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