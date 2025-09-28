Uşak'ta Otomobil Şarampole Düştü: 4 Yaralı
Uşak-Gediz kara yolunda H.H.A. yönetimindeki otomobilin şarampole düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları iyi.
Alınan bilgiye göre, Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen H.H.A. (55) yönetimindeki 43 UE 505 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki M.A.Ö. (66), C.A. (60) ve H.Ö. (21) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel