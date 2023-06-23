Uşak'ta Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 18 Koyun Telef Oldu

Uşak'ta yolun karşısına geçirilen küçükbaş sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 18 koyun telef oldu. Güney Çevre Yolu'nda seyreden Ö.Ö. idaresindeki 34 AKL 064 plakalı otomobil, Ovademirler köyü yakınlarında, R.Ö'nün yolun karşısına geçirmeye çalıştığı küçükbaş sürüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce, 18 koyunun telef olduğu, 4 koyunun da zarar gördüğü tespit edildi. Trafiğe kapatılan yol, koyunların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.