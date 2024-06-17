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Uşak'ta Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

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Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İ.Y. (49) yönetimindeki 34 PR 7024 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında önünde seyreden K.K'nin (30) kullandığı 45 AGH 922 plakalı otomobile çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.Y. ile iki araçtaki C.C.Y. (46), İ.N.Y. (18), H.Y. (72), E.K. (19) ve M.K. (28) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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