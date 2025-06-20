Uşak'ta Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen E.S. (29) yönetimindeki 06 DKZ 638 plakalı otomobil, Yenişehir rampalarında refüje çarptı.

İhbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki M.K. (47), G.S. (9) ve F.N.S. (7) ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.