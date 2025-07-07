Uşak'ta Otomobil-Kamyon Çarpışması: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Kazada otomobildeki baba ve kızı yaşamını yitirdi, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaşamını yitirdi

Ulubey-Uşak kara yolunda ilerleyen Sultan E. (46) yönetimindeki 64 DZ 282 plakalı otomobil, Bölme Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen M.T.M. (31) idaresindeki 06 EIN 040 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon, bir evin bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilde sıkışan Sultan E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan E'nin babası Haydar Y. (72) de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
İstanbul Emniyeti'nde 45 yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri

İstanbul Emniyeti'nde yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Luka Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos ayında yeni takımına katılıyor

Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos'ta yeni takımına katılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.